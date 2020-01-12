Hayaldi gerçek oldu

HATAY'IN 50 yıllık hayali gerçek oldu ve Reyhanlı Barajı su tutmaya başladı. Türkiye'nin en usun gövdeli barajı olma özelliğini taşıyan Reyhanlı Barajı'na Afrin Çayı'ndan su verilmeye başlandı. Su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı'nda incelemelerde bulunan Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Hatay'ın 50 yıllık hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

HATAY'IN GURUR PROJESİ

Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın gurur projesi olduğunu belirten Şanverdi, "Bugün mutlu bir gündeyiz. 50 Yıllık hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Hatay'ın, Reyhanlı'nın gurur projesini inşallah bugün Afrin Çayı'ndan gelen suyu Reyhanlı Barajı'na bırakıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim mahcup etmesin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu işi yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve DSİ Ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günbegün ilgilenerek çok hızlı bir şekilde bu proje hayata geçirildi. Aslında bu projeyi biz 2015 yılında bitirecektik. Ama maalesef firmaların birbirlerine açtıkları davalardan ötürü proje biraz gecikti. Ancak şuan da 600 bin dönüm arazi Reyhanlı Barajımızda toplanan sular ile sulanacak. Bunun yanında da 200 bin dönüm araziyi de taşkınlardan kurtaracağız. Hatırlarsanız geçen yıl Hatay Havalimanı etrafı sularla kaplandı ve gerçekten ovamız çok sıkıntı çekti. Reyhanlı Barajımız da inşallah bu taşkınları önleyecek. İnşallah bundan sonra da bu sorunları en aza indirmek için mücadelemiz devam edecek. Ayrıca baraj suları altında kalacak olan Mehmetbeyli Mahallemizin sakinlerimizi de mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoru" dedi