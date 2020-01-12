Heyelan muz bahçesini yuttu

BUGÜN NELER OLDU

aşırı yağmurlar nedeniyle oluşan su ve sel taşkınları, örtü altı ve açık ekili alanların zarar görmesine sebep oldu. Anamur'a 50 kilometre mesafede bulunan Anamur-Gazipaşa karayolu üzerindeki Zeytinlik bölgesinde meydana gelen heyelanda da yaklaşık 10 dönüm içinde bulunan 450 muz ağacı heyalana yenik düştü. Zeytinada Camlı Burun mevkiinde yaşanan toprak kaymasında 50 tona yakın muz alanı kullanılmaz hale geldi. Bahçe sahibi Nerdal Sönmez "Köyümüzde sadece benim bahçemde değil birçok bahçede heyelandan dolayı zarar var. Günlerce süren yağmurdan dolayı dışarı çıkamıyorduk" dedi.