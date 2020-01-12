Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu

Gaziantep'te amca çocukları Aysun ve Berfin Epengin, hobi olarak başladıkları hokeyde milli takıma kadar yükseldi. Mahallelerine spor salonu yapıldıktan sonra hokeyle tanışan, ardından Dorukspor Hokey Takımı'nda yer alan Aysun ve Berfin Epengin, Süper Lig'deki başarılarının ardından milli formayla mücadele etme şansı bulurken, kardeşlerini de yine bu branşa yönlendirdi.



BİR SOPA VE TOPLA NASIL OYNANIR?

Aysun Epengin, 18 yaşında olduğunu, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıfta eğitim gördüğünü söyledi. Hokeyle tanıştıktan sonra kardeşi Hüseyin ve kuzenlerinin de kendilerinden etkilendiğini dile getiren Aysun, "Biz Berfin'le beraber hokeye başladıktan sonra üniversiteyi de aynı bölümde okumaya karar verdik. Ortaokuldan beri bu sporla uğraşıyoruz. Hokey ilk başlarda çok ilginç gelmişti. 'Bir sopa ve topla nasıl oynanır?' demiştim" şeklinde konuştu.



HEDEFİMİZ AVRUPA'DA MÜCADELE ETMEK

Hokeye ilk başladıklarında çok zorlandıklarını belirten Aysun, "Başlarda sıkıntı yaşadık. Kızlara karşı biraz önyargı vardı. Yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı iddia edenler oldu. Biz çalışarak ayaklarımızın üzerinde durduk. Zor bir branş. Hatta kuzenim sakatlandığı için iki yıl kadar ara vermek zorunda kaldı. Şimdi Süper Lig'de oynuyoruz. Hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek. Ailece oynamamız beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.