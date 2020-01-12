Karnaval bırlık ve beraberlığımızı pekıştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl Adana'da sekizincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda yapılması planlanan etkinlikler, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Vali Demirtaş, 3-5 Nisan tarihleri arasında en yoğun katılımın gerçekleşeceği ve Nisan'da Adana'da olmanın keyfini daha az etkinlikle sakin dönemde deneyimlemek isteyenler icin ise 12 Nisan tarihine kadar devam edecek olan karnavalın taslak programının ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulundu. Vali Demirtaş, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'nın tarihi, kültürel ve doğal kimliğini tanıtmak adına bir hayli önemli olduğunu dile getirdi. Karnaval sayesinde Güney'in bereketli topraklarındaki birlik ve beraberlik ikliminin dalga dalga yayılacağını ifade eden Vali Demirtaş, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan portakal çiçeklerinin büyüleyici kokusunu paylaşmak üzere resmi açılış törenini 4 Nisan 2020 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize herkesi şimdiden davet ediyoruz" dedi.