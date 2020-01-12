Sadık Altunok, çarşı esnafını ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, şehir merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Başkanvekili Altunok, aynı zamanda esnafların belediyeden taleplerini de dinledi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça gerek vatandaşlarımızla gerekse esnafımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye gayret gösteriyoruz. Esnaflarımızı ziyaretimiz esnasında hem alışveriş yapan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hem de esnaflarımızla görüşme ve sohbet etme imkanı buluyoruz" dedi.