Valiliğin yeri meydan olacak

Valisi Davut Gül, valilik binasının yıkılarak yerine şehir meydanı yapılacağını açıkladı. Vali Gül, daha önce binanın yerine anıtsal bir cami yapılmasının düşünüldüğünü ancak alanın yetersiz olması nedeniyle bu karardan vazgeçildiğini söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Vali Gül, şehrin sorunlarıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Vali Gül, "Dünya değişiyor, medya araçları da değişiyor. Temennimiz gazeteciler gelecekte de çalışabilecek ortam ve kurumlar bulmasıdır. Çünkü halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü için gazetecilerin olması gerekiyor. Bunun için de çalıştıkları kurumların yaşaması gerekiyor" dedi. Valilik binasının yıkılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Vali Gül, "Binanın yıkılmasıyla yerine anıtsal nitelikte bir cami yapılması gündemdeydi ancak ortaya çıkacak alan yeterli gelmiyor. Cami inşaatına yetecek kadar alan var ancak böylesine anıtsal bir binanın önünün açık olması ve görünür olması gerekiyordu. Onun için de yeterli alan yok. Şimdilik yeni bir düşünce öne çıktı. Millet Bahçesinin yanına 2000-2500 kişilik bir cami yapılması, anıtsal caminin de şehrin yeni imara açılan bir bölgesinde çevresinde geniş bir alanı olacak şekilde inşa edilmesi" diye konuştu. Davut Gül, "Mevcut binamız hem eski hem de işlevsiz kalıyor. Yeni yapacağımız bina daha işlevli olacak" dedi.

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