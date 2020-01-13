Alexandra Ceylan, kick boks gecesine hazırlanıyor

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Türk eşi Erol Ceylan ile birlikte Türkiye'de düzenlediği etkinliklerle kick boks organizatörü olan Miss Serbia güzeli Alexandra Ceylan, Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek. 2013 yılında eşi Erol Ceylan ile birlikte Almanya'da başlayan kick boks organizatörlüğüne Türkiye'de devam ettiren Alexandra Ceylan yoğun ilgi gördü. Şu ana kadar eşi Erol Ceylan ile birlikte 45 organizasyon düzenleyen Alexandra Ceylan, Türkiye'nin çeşitli illerinde bu organizasyonların sayısını arttırmayı hedefliyor. Mart ayında şampiyon sporcularla birlikte Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek olan Alexandra Ceylan etkinliğe tüm sporseverleri davet etti