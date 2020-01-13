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Çocuk üniversitesi öğrencileri eğlenceli mutfakla tanışıyor

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Çocuk üniversitesi öğrencileri eğlenceli mutfakla tanışıyor
Çocukların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini destekleyen eğitim atölyeleri uygulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, el becerileri, iletişim becerilerini ve genel kültürü de geliştiren Mutfak Atölyesi ile öğrencilerine eğlenceli bir şekilde tatlılar ve içecekler yapmayı öğretiyor. Farklı yaş gruplarına göre hazırlanan eğitim atölyelerinde uygulayarak öğrenme şansı sunan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, farklı yaş gruplarına göre hazırlanan Mutfak Atölyesinde, mutfağı ve araç-gereçleri tanırken, mutfakta dikkatli ve temiz çalışmanın önemini benimseyerek, öğrendikleri tarifleri uygulamaya cesaretlendiriliyor. Çocukların el becerileri gelişimine yönelik hazırlanan Mutfak Atölyesine katılan Dünya, Güneş, Galaksi-Evren grubu öğrencileri, kurabiyeden, keklere ve içeceklere kadar birçok farklı lezzetlerin tarifini öğrenerek uygulama şansı yakaladı.
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Çocuk üniversitesi öğrencileri eğlenceli mutfakla tanışıyor
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