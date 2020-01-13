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Kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Adana'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, D-400 karayolu üzerinde, servis aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
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