Kapkaç zanlıları cezaevine konuldu

Adana'dave Karataş ilçesinde 3 kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 3 kapkaççı polis tarafından yakalandı. Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde 3 kişi, kaldırımda yürüyen Emir A.'nın (18) yanına yaklaşarak görüşme yapma bahanesiyle telefonunu isteyip alıp kaçtı. Bunun üzerine Emir A. polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların bir otomobile binip kaçtığı tespit edildi. Polis bu otomobili yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek içinde kimlerin olduğunu tespit etti. Polis zanlıların Yunus Emre Y. (20), Hayrettin Ö. (20) ve Mert Y. (20) olduğunu saptadı. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde zanlılardan Mert Y. ve Yunus Emre Y.'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde Zekiye E.'nin içinde cep telefonu ve kartlarının bir miktarda parasının olduğu cüzdanı alıp kaçtıklarını belirledi. Polis evlerine yaptığı baskında Mert Y. ve Hayrettin Ö.'yü yakalandı. Yunus Emre Y.'nin ise geçtiğimiz günlerde Karataş ilçesinde karıştığı bir kapkaç olayından dolayı yakalandığı öğrenildi. Üç zanlı tutuklandı.

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