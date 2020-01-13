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Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ahşap oyma ustası Erhan Türkmenoğlu, hiçbir eğitim almadan yaptığı oymacılık sanatıyla ahşabı kırık cam parçasıyla ev ve süs eşyalarına dönüştürüyor. Kızyusuflu köyünde yaşayan Erhan Türkmenoğlu (43) babadan kalma ahşap oyma mesleğini çeyrek asırdır sürdürüyor. Türkmenoğlu hiçbir eğitim almadan, sadece babasını izleyerek öğrendiği ahşap oyma ustalığında kırık cam parçası ile ardıç, hartlap, dut ve narenciye ağaçlarından elde ettiği ahşabı emek emek işleyerek biblo ve süs eşyası ile kaşık çatal gibi ev eşyalarına dönüştürüyor. Açık hava müzesinin girişine açtığı tezgahında yaptığı el işi eşyaları sergileyen aynı zamanda satan Türkmenoğlu müşterilerin ve müzeye ziyarete gelen insanların ahşaptan yaptığı el sanatı işlemelerine ilgi gösterdiğini belirtiyor.
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Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor
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