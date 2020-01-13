Mücadeleye tam puan verdi

BUGÜN NELER OLDU

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1. Lig takımlarındanoynadığı futbolla göz doldurdu. Teknik direktör Uğur Tütüneker, Galatasaray karşısında yeni transfer edilen futbolculara da forma şansı vererek tüm oyuncularının performansını dikkatle takip etme şansı yakaladı.Yeni transferlerden Pa Amat Dibba, Hasan Kılıç ve Erkan Zengin Galatasaray'a karşı oynanan hazırlık maçında forma giydi.Hasan Kılıç ikinci devrenin başında yerini Tevfik Altındağ'a, Erkan Zengin ise 62.dakikada yerini Berk Yıldız'a bıraktı.Sezon başında kadro dışı bırakılan ve devre arası kamp kadrosuna dahil edilen73.dakikada'ın yerine oyuna dahil oldu. 8 Eylül 2018 tarihinde sakatlanan ve 1,5 senedir forma giyemeyenyedek olmasına rağmen forma giymedi. Teknik adam Tütüneker,dedi.