Mücadeleye tam puan verdi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybederken
oynadığı futbolla göz doldurdu. Teknik direktör Uğur Tütüneker, Galatasaray karşısında yeni transfer edilen futbolculara da forma şansı vererek tüm oyuncularının performansını dikkatle takip etme şansı yakaladı.
ERKAN ZENGİN DE OYNADI
Yeni transferlerden Pa Amat Dibba, Hasan Kılıç ve Erkan Zengin Galatasaray'a karşı oynanan hazırlık maçında forma giydi. Erkan Zengin ve Hasan Kılıç ilk 11'de başlarken Pa Amat Dibba 68.dakikada oyuna dahil oldu.
Hasan Kılıç ikinci devrenin başında yerini Tevfik Altındağ'a, Erkan Zengin ise 62.dakikada yerini Berk Yıldız'a bıraktı.
TANJU KAYHAN 1.5 YIL SONRA KULÜBEDE
Sezon başında kadro dışı bırakılan ve devre arası kamp kadrosuna dahil edilen Mitroviç
73.dakikada Adil Demirbağ
'ın yerine oyuna dahil oldu. 8 Eylül 2018 tarihinde sakatlanan ve 1,5 senedir forma giyemeyen Tanju Kayhan
yedek olmasına rağmen forma giymedi. Teknik adam Tütüneker, "Galatasaray karşısındaki mücadeleyi beğendim"
dedi.