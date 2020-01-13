Polis iki bekçi için seferber oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan, bir daha da haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, önceki gün saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, Özer ve Avcı geri dönmeyince polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama-kurtarma çalışma başlattı. Karadan, denizden ve havadan helikopterle yapılan aramalar, gün boyunca da sürdü. Çalışmalarda, gece görüşlü drone da kullanıldı. Ancak, Özer ve Avcı'ya ait bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürerken, bölgeye, çevre illerden görevlilerin de takviye olarak gönderildiği bildirildi.