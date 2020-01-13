Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi

Gaziantep'in
kurtuluş bayramı
etkinlikleri kapsamında,
Sanko Sanat
Galerisi'nde SANKO
Holding tarafından açılan
"Savunma Dönemi
Antep Kartpostalları"
temalı fotoğraf sergisi 23
Ocak'a kadar gezilebilecek.
Programda kapanış
tarihi 17 Ocak olarak belirlenen
serginin, öğrencilerin
sömestr tatilinde sergiyi
gezerek Gaziantep yakın tarihine
ilişkin bilgilenmesi amacıyla
bir hafta daha
açık kalması
kararlaştırıldı.
Fotoğrafların,
Antep
Savunmasının ardından
Fransızlar tarafından
çekildiğini ve kartpostal
olarak Fransa'ya gönderildiğini
belirten Büyükşehir Belediyesi
Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof.
Dr. Halil İbrahim Yakar, "Fransızların
Antep'i aldıklarını kendi kamuoyuna
göstermek ve propaganda aracı olarak
kullanmak amacıyla kartpostalları
kullanmışlar" dedi. Sanko Sanat
Galerisi'nde 27 fotoğrafın sergilendiği
'Antep Kartpostalları' sergisi, 23
Ocak'a kadar gezilebilecek.