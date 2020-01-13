Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi

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Gaziantep'inkurtuluş bayramıetkinlikleri kapsamında,Sanko SanatGalerisi'nde SANKOHolding tarafından açılan"Savunma DönemiAntep Kartpostalları"temalı fotoğraf sergisi 23Ocak'a kadar gezilebilecek.Programda kapanıştarihi 17 Ocak olarak belirlenenserginin, öğrencilerinsömestr tatilinde sergiyigezerek Gaziantep yakın tarihineilişkin bilgilenmesi amacıylabir hafta dahaaçık kalmasıkararlaştırıldı.Fotoğrafların,AntepSavunmasının ardındanFransızlar tarafındançekildiğini ve kartpostalolarak Fransa'ya gönderildiğinibelirten Büyükşehir BelediyesiGazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof.Dr. Halil İbrahim Yakar, "FransızlarınAntep'i aldıklarını kendi kamuoyunagöstermek ve propaganda aracı olarakkullanmak amacıyla kartpostallarıkullanmışlar" dedi. Sanko SanatGalerisi'nde 27 fotoğrafın sergilendiği'Antep Kartpostalları' sergisi, 23Ocak'a kadar gezilebilecek.