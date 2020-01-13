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Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi
Gaziantep'in kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde SANKO Holding tarafından açılan "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" temalı fotoğraf sergisi 23 Ocak'a kadar gezilebilecek. Programda kapanış tarihi 17 Ocak olarak belirlenen serginin, öğrencilerin sömestr tatilinde sergiyi gezerek Gaziantep yakın tarihine ilişkin bilgilenmesi amacıyla bir hafta daha açık kalması kararlaştırıldı. Fotoğrafların, Antep Savunmasının ardından Fransızlar tarafından çekildiğini ve kartpostal olarak Fransa'ya gönderildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Fransızların Antep'i aldıklarını kendi kamuoyuna göstermek ve propaganda aracı olarak kullanmak amacıyla kartpostalları kullanmışlar" dedi. Sanko Sanat Galerisi'nde 27 fotoğrafın sergilendiği 'Antep Kartpostalları' sergisi, 23 Ocak'a kadar gezilebilecek.
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Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi
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