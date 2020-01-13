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Şehit çocuklarından Vali Demirtaş’a ziyaret

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Şehit çocuklarından Vali Demirtaş’a ziyaret
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya ile beraberindeki dernek üyeleri ve şehit yakınları Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Birer emanet olarak kabul ettiğimiz, başımızın tacı şehit yakınlarımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi. Milletimizin huzur ve refahı, vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize çok şey borçlu olduğumuzu dile getiren Vali Demirtaş, "Şehitlerimize ne kadar minnet etsek, şükran duysak az. Kutsal değerlerimiz için gözünü budaktan sakınmayan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun." şeklinde konuştu.
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Şehit çocuklarından Vali Demirtaş’a ziyaret
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