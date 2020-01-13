Şenliğe ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılacak

BUGÜN NELER OLDU

Klasiksanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde "Sanat Titreşimleri" isimli etkinlikler başlatan Yakın Doğu Üniversitesi, "8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği" düzenliyor. Klasik müzikle ilgilenen, bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere; kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam yaratmak amacı ile düzenlenen şenliğe, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Adaylar, 20 Ocak 2020 tarihine kadar, https://neuarttremors.neu.edu.tr web sayfasındaki formu doldurup, yarışma için çalacakları eserin görüntülü kaydını web sayfasına yükleyerek başvuru yapabilecek. Adayların kendilerinin seçerek çalacakları eserin 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Yaylı enstrümanlar; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, üflemeli çalgılar; flüt, klarnet, fagot, korno ile piyano ve klasik gitar enstrümanlarından başvuruların kabul edileceği yarışma sonunda, seçilecek genç müzisyenler seyirci önünde performans sergileyerek karma bir konser verecek. 23 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmaya kabul edilenlere bireysel olarak mail gönderilecek.