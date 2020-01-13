Sevgi evlerindeki çocuklara meslek aşısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, KADEM Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Meslekleri Tanıyalım Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Flora Adana Garden Center'da gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara peyzaj ve çevre düzenleme sanatı, bitki süsleme teknikleri hakkında bilgiler verildi. Beyhan Demirtaş, meslek seçiminin bir insanın hayatını baştan sona değiştiren bir olgu olduğuna değindi. Bu yüzden çocukların kendilerine en doğru mesleği seçebilmeleri için KADEM Adana İl Temsilciliğince hazırlanan bu projenin çok önemli olduğunu dile getiren Demirtaş, "Çocuklarımızın kendilerini ömür boyunca mutlu edecekleri mesleği seçmelerini istiyoruz" dedi.Demirtaş, "Her insan özeldir, farklıdır. Doğuştan gelen ilgi ve yetenekler, alınan eğitimle birleştirilirse doğru bir meslek seçimi yapılmış olur. Bizler de sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın en iyi eğitimi alarak kendileri için en doğru seçimi yapmaları için onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ve KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer de katıldı.

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