Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı

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Gaziantep'teŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu evliliklerinde 50. yılı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününde olan 50 çift ile aynı sofrada bir araya getirdi. Genç çiftlere kendi evliliğinden edindiği deneyimleri aktaran Başkan Fadıloğlu, genç çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Fadıloğlu, evliklerinde yarım asırlık bir zaman dilimini geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününü yaşayan 50 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da ağırladı. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, önemli tavsiyeler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının paylaşıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlere anlattı. Yaptığı konuşmayı örnekler vererek zenginleştiren Başkan Fadıloğlu, mutlu ve huzurlu bir evliliğin nasıl devam edeceğine dair düşüncelerini, tecrübelerini genç çiftlere aktardı. Fadıloğlu, her çifte fincan takımı hediye etti.