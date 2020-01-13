Yeni dostlukların inşası

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Gençlik Vakfı Adana Temsilciliğinin düzenlediği TÜGVA 3. İller Arası Karate Kurtuluş Kupası'nda dereceye giren sporcularla buluştu. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyonada konuşan Demirtaş, ülkenin dört bir yanından gelerek Adana'nın kurtuluş günü anısına düzenlenen bu anlamlı kupa için mücadele eden tüm sporcuların başarılarının devamını dilediğini ifade etti. Sporun insanları aynı duygu ve düşünce etrafında birleştiren evrensel bir dil olduğunu dile getiren Demirtaş, "Karate müsabakalarıyla birlikte evlatlarımızın yaşadıkları illerin kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini sergilemelerine de uygun ortam hazırlayacak. Yeni dostlukların, kardeşliklerin inşasına katkı sağlayacak" dedi.