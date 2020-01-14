Anamur ceza ve infaz evi çıta yükseltiyor

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz evi 1000 metrekare alanda örtü altı domates ile 1000 metrekarelik alanda örtü altı patlıcan ve 170 adet karadut ağacı ekti.Daha önce gerçekleştirdiği muz ve çilek üretiminin yanında da tarımsal alanda yeniliklerde çıta yükseltti. Yine cezaevinin bulunduğu Malaklar Mahallesi kırsalında 12 bin metrekarelik yüzölçümlü zeytinlik ve ağaçlandırma yapılarak 450 adet zeytin fidanı dikildi. Zeytinlerin 5 yılda verim elde edilebileceği düşünülerek, zeytin fidanlarının arasına sebzecilik işkolu olarak domates, patlıcan, biber, salatalık ve mısır üretimi yapılmaya başlandı. Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü daha önce üretimine başladığı muz ve çilek yetiştiriciligine Malaklar Mahallesi ve Köprübaşı Mahallesinde tahsisi yapılan hazine arazisinde 8 bin metrekare ve 12 bin metrekarelik alanda üretimi yapılan muz ve çilekler Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Satış Mağazasında ve Anamur Sebze ve Meyve Haline satışını yapıyor. Muz üretiminden yıllık 150 bin TL ile 200 bin TL çilek üretiminden ise yıllık 200 bin TL ile 250 bin TL gelir elde ediyor.

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