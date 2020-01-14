Avcı, DEİK’te 3’üncü kez güven tazeledi

özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini üstlenen gönüllü bir "iş diplomasisi" örgütü olan DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi Başkalığına üçüncü kez Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı seçildi. Kurucu kuruluşları, üyeleri ve iş konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu DEİK'in İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulunda, iki yıl boyunca hizmet edecek başkanlar ve yürütme kurulları belirlendi. Sektöründeki 41 yıllık tecrübesi ile sadece yurt içinde değil Türkmenistan'da hayata geçirdiği devasa projeleriyle Türk Müteahhitlik Sektörünü en önemli temsilcilerinden olan Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, tek liste ile gidilen Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi seçiminde güven tazeledi. 2007 yılından bu yana DEİK bünyesinde çeşitli Avrasya ülkelerinde de çalışmaları olan ve Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi başkanlığına 3'ncü kez seçilen Halil Avcı, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimlerini değerlendirdiği konseyin tüm üyelerine gösterdikleri güven için teşekkür etti.

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