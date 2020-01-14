Melih ABİ: Bozuk yollar sürücülerin kabusu oluyor

Yollar ne zaman düzelir kimse bilmiyor.İnanın ben de bilmiyorum!Bildiğim bir şey var ama.Bu bozuk yollar insanlara daha doğrusu araç sürücülerine büyük zararlar veriyor.Çukura düşsen araçların ön takımları zarar görüyor.Lastikler patlıyor veya yırtılıyor!Düşmeyip aracını kurtarmaya çalışsan, arkandan gelen veya yanında seyir eden diğer araca çarpıyorsun.Yani anlayacağınız her yönüyle sürücüye eziyet eden bir durum bu.Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi civarındaki çukur sürücülerin kabusu oldu.Burada 4 araç kaza yaptı.10 aracın da lastiği patladı.Aloo...Başkan sesim geliyor mu?Yoksa böylesi işine mi geliyor?Orayı düzeltmek bu kadar mı zor?Yapın kardeşim şurayı.Vatandaşı üzmeyin.da Kozan yolu PTT kavşağı.Yol kenar tarafı maalesef böyle çukur.Araçlar kavşaktan çıkar çıkmaz hemen fren yapmak zorunda kalıyor.Aksi takdirde çukura düşecek.Özellikle sağ şeritte seyir eden araç sürücüleri zor durumda kalıyor.Frene basmayan sola doğru kayıyor.Bu defa da arkadan gelen araçla burun buruna kalıyor.Kazaya sebep olacak bu çukurdan kurtulmalıyız.Hem de acilen…

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