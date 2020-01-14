Forvet Kone imzayı attı

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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştıklarını söyleyen başkan Murat Sancak,ifadelerini kullandı.