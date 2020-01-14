Forvet Kone imzayı attı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştıklarını söyleyen başkan Murat Sancak, "Kulübümüz son olarak Norveç kulübü FK Haugesund takımında forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncu Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. İkinci yarız öncesi çok önemli isimleri kadromuza kattığımız düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.