Hayatın bütünü bir ‘an’dan ibarettir

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi lisans öğrencileri Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği binasında fotoğraf gösterisi gerçekleştirdi. Eğitmen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özyurt ve Güzel Sanatlar Fakültesi lisans Öğrencileri Hayatın Bütünü Bir "An" 'An İbarettir isimli çalışmalarını sanatseverlerle paylaştı. Açılış konuşmasını yapan eğitmen Doç. Dr. Caner Özyurt öğrencilerle birlikte fotoğraf eğitimini tamamlayarak bu gösterimi gerçekleştirdiklerini belirterek destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Daha sonra fotoğrafların yer aldığı gösterim sinevizyon aracılığıyla katılımcılara ulaştırılırken izleyenler büyük ilgi gösterdi.