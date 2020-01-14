İslami İlimler fark yaratacak

İlimler Fakültesi'nin 3. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Mersin Üniversitesinde etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde katılımcılara aşure ikram edilmesinin ardından gerçekleşen etkinliğe Milletvekili Hacı Özkan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar ile öğrenciler katıldı. Milletvekili Özkan, "Bu anlamlı ve güzel günde aranızda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise, "İslami İlimler Fakültemiz kurulalı 3 sene oldu. Bundan sonrada aynı emeklerle 5 bin metrekare kompleksi ve kapalı alanıyla akademik, idari personel ve öğrencilerimizin kullanacağı bölgenin yapılması için elimizden geleni yapıp, tam teşekküllü fark yaratan güzel bir fakülteye kavuşmak istiyoruz" dedi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, "Ülkemizde yüksek din eğitiminin başlangıcı üzerinden bir asrı aşmış bir süre geçmiş bulunuyor. Fakültemiz yeni bir eğitimöğretim modeli, yeni bir dil eğitimi modeli ile sınavlarda sınırlama bulunmadan mesleki ve sosyal gelişimi destekleyici süreç içerisinde ölçme ve değerlendirmeyi uygulamaktadır" diye konuştu.

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