Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşüyor. Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sabah 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için tekneyle denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aramaların üçüncü gününde de çalışmalar devam ederken, endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşmeye başladı. Çalışmalarda, sahil güvenlik botları, sahil güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağı ile birlikte vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama yapıyor. Arama bölgesine gelen vatandaşlar, 2 bekçinin bir an önce bulunması için dua etti.