Komandolar hainlerin peşinde

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personelin katılımıyla "Kapan" operasyonları çerçevesinde "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. PKK'nın Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş için kullandığı ve Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle örgüt için büyük önem taşıyan Amanoslar bölgesindeki yapılanmasına yönelik başlatılan Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" na İki İnsansız Hava Aracı (İHA) havadan destek veriyor. Polis ve Jandarma Son iki yıl içinde aralarında Kırmızı-Turuncu –Mavi ve Gri katagoride olan 25 ödüllü teröristinde yer aldığı 72 teröristtin etkisiz hale getirildiği Amanoslar bölgesinde başlatılan operasyonun ilk gününde 3 odalı sığınak ve 3 depo tespit edildi. Timler Örgütün Sözde 'Amanos Eyaleti' olarak adlandırdığı Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalını kapsayan bölgenin sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan Bedrettin Amanos-Cavşin kod adlı İbrahim Şenğül'ün peşine düştü. Timlerin 'Toros' telsiz çağrı adını kullanan terörist Şenğül'ün bir dönem kullandığı belirlenen gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 odalı bir sığınak ve 3 ayrı depo içerisinde patlamaya hazırlanmış El yapımı patlacı (EYP) de ele geçirildi. Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde arazi arama ve tarama faaliyetlerini yürütüyor. PKK, Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce, yıllarca Esad rejimi askerlerinin üniformalarını giyerek, Hatay'ın Hassa ilçesinden Amanos Dağları'na sızdı. Buradan da Örgütün Sözde 'Amanos Eyaleti' olarak adlandırdığı Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti. TSK, Zeytin dalı harekatı kapsamında Racu'yu alınca, PKK'nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e ve Ege'ye geçiş hayali suya düştü.

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