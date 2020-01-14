Öğrenciler uçak ve gemi simülatörlerini deneyimledi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından "Mesleki Tanıtım" çalışmaları kapsamında 12. sınıf öğrencilerine yönelik Girne Üniversitesine bir gezi düzenledi. Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin hedeflerini netleştirebilmelerine yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri bölümleri ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen "Mesleki Tanıtım" gezisinde öğrencilere akademisyenler tarafından kampus yaşamı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler daha sonra, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine bağlı olan Pilotaj ve Uçak Mühendisliği Bölümleri ile Uçak ve Gemi similatörlerini yerinde görerek uygulamalı olarak deneyimledi. İlk olarak Pilotaj ve Uçak Mühendisliği Bölümünü gezen öğrenciler Uçuş Simülasyonunda uçağın kokpitini inceleyerek, uçuş simülatörünü kullandı.