Polis bile şaştı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

uygulama noktasında bir minibüste arama yapan polis, aracın içine özel olarak monte edilmiş 4 bin 590 paket çeşitli markalara ait kaçak sigaralar ele geçirdi. Kaçakçıların akıllara durgunluk veren zulaları polisi bile hayretler içinde bırakırken, gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik park uygulama noktasında 01 ADP 074 plakalı minibüste arama yaptı. İlk önce herhangi bir şey bulamayan polis, araç içine yapılan ve çektiğinde açılmayan çekmeceler dikkatini çekti. Çekmeceleri söken ekipler paketler halinde kaçak sigaralar ile karşılaştı. Emniyet müdürlüğü bahçesine getirilen minibüste bulunan 4 bin 590 paket kaçak sigaralara el konuldu. Doğu illerinden getirildiği öğrenilen sigaralar imha edilirken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, F.Y. ise serbest kaldı.