Popov ve Rahman: Büyük hedeflerle Hatay’a geldik

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, ligin ikinci yarısına hazır. Altınuordu ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktörgözetiminde sürdüren bordo-beyazlı ekipte yeni transferlerve, şampiyonluk için Hatay'a geldiklerini belirtti. TAKIMDANStrahil Popov'nun ikinci yarıda 90, Rahman Buğra Çağıran ise 33 numaralı formayla mücadele edeceği öğrenildi. Popov,dedi. Rahman Buğra Çağıran,dedi.