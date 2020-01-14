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Popov ve Rahman: Büyük hedeflerle ’a geldik

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Popov ve Rahman: Büyük hedeflerle Hatay’a geldik
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, ligin ikinci yarısına hazır. Altınuordu ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktör Bayram Toysal gözetiminde sürdüren bordo-beyazlı ekipte yeni transferler Strahil Popov ve Rahman Buğra Çağıran, şampiyonluk için Hatay'a geldiklerini belirtti. TAKIMDAN ayrı çalışmalara başlayan her iki isim iddialı konuştu. Strahil Popov'nun ikinci yarıda 90, Rahman Buğra Çağıran ise 33 numaralı formayla mücadele edeceği öğrenildi. Popov, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Güzel işler yapacağız" dedi. Rahman Buğra Çağıran, "Hatayspor'un yakaladığı başarıyı yakından takip ediyorum. Böyle hedefi olan bir takımda forma giyecek olmak bana gurur veriyor" dedi.
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Popov ve Rahman: Büyük hedeflerle Hatay’a geldik
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