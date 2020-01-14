Popov ve Rahman: Büyük hedeflerle Hatay’a geldik

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, ligin ikinci yarısına hazır. Altınuordu ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktör Bayram Toysal
gözetiminde sürdüren bordo-beyazlı ekipte yeni transferler Strahil Popov
ve Rahman Buğra Çağıran
, şampiyonluk için Hatay'a geldiklerini belirtti. TAKIMDAN ayrı çalışmalara başlayan her iki isim iddialı konuştu.
Strahil Popov'nun ikinci yarıda 90, Rahman Buğra Çağıran ise 33 numaralı formayla mücadele edeceği öğrenildi. Popov, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Güzel işler yapacağız"
dedi. Rahman Buğra Çağıran, "Hatayspor'un yakaladığı başarıyı yakından takip ediyorum. Böyle hedefi olan bir takımda forma giyecek olmak bana gurur veriyor"
dedi.