Suluboyanın ustasından sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçı Hasan Kırdı, 69'uncu kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açtı. Daha önce MTSO Sanat Galerisi'nde dört kez sergi açan sanatçı, kendi sanat tekniğiyle hazırladığı 22 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Antalyalı ressamın sergi açılışına, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Darıcı, Başkan Danışmanı Orhan Çapan, Genel Sekreter Kadir Dölek ve İnsan Kaynakları Müdürü Ercan Akın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında konuşan Sanatçı Hasan Kırdı, küçük yaşlarda başladığı resmi bugüne kadar tutkuyla yaptığını söyledi. Ağırlıklı olarak, balıkçı barınakları, köy ve kasaba temaları üzerine çalıştığından bahseden Kırdı, "Her resmin bir hikayesi vardır. Ben resimleri önce yerinde inceliyor, fotoğraflarını çekiyor, aklımda hikayeleştiriyor sonra da tuvale döküyorum" dedi.