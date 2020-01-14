Sumudica: Zor bir maraton başlıyor

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ekiz günlük Antalya kampını Macaristan
'ın güçlü temsilcisi Budapeşte Honved
'le oynadığı hazırlık maçı ile tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü
'nde keyifler yerinde. Sahadan 1-0'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı takım ikinci yarıya odaklandı.
Kampın çok verimli geçtiğini teknik direktör Marius Sumudica
, "Şu andan itibaren tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı"
ifadelerini kullandı.
YETER Kİ TARAFTAR YANIMIZDA OLSUN
Ligin ikinci yarısında zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini belirten Sumudica, "Hedefimiz bu takımı istediğimiz noktaya ulaştırmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki Gaziantep bizim yanımızda olsun. İkinci devrenin bizim için daha çekişmeli ve heyecanlı geçeceğine inanıyorum"
dedi.
ANTEP'İ SEVİYORUZ
Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcusu Güray Vural, Süper Lig
'e yükselen yeni bir takım olarak ilk yarının zor geçeceğini bildiklerini ifade etti. Güray, "İlk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir aile ortamı içinde, iyi bir ilk yarı 23 puanma tamamladık. Şimdi hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek. Ligde kalıcı olmak da kolay bir iş değil"
dedi.
ÖNCELİĞİMİZ 40 PUANA ULAŞMAK
Vural, "Gaziantep şehri büyük bir şehir, büyük bir camia. Yeni kurulmuş bir takım olabilir ama amaç öncelikle ligde kalabilmek. Bir an önce puanı bulabildiğinizde lig başladığında, o kadar avantaj bizim. Aldığımız puanlara göre hedeflerimiz değişecektir. 40 puan barajını geçtikten sonra bu hedef farklı olabilir. Şu anki arzumuz en kısa sürede bu barajı geçebilmek"
şeklinde konuştu.
İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ
"Hem skor hem de takıma katkı anlamında ilk yarı benim için iyi geçti"
diye sözlerini sürdüren Vural, "İkinci yarı bunu devam ettirebilmek, istikrar önemli benim için. Burayla iki senelik sözleşmem var. Hedefim Gaziantep'e fayda sağlayabilmek. Ailece burayı seviyoruz.
Gönül ister ki burada futbolu bırakabileyim. Şu andaki
hedefim Süper Lig'de kalıp daim olmak" dedi.
BEN YİNE OLMAYACAĞIM
GÜRAY Vural, "Fenerbahçe maçını evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği de olacaktır. İnşallah gönül ister ki stadı tamamen dolduralım. Taraftar olarak üst seviyeyi yakaladık. Fenerbahçe maçında takımın onlara çok ihtiyacı var. Ben olmayacağım. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı oynamak bana nasip olmadı. İlk maçta sakattım, ikinci maçta cezalıyım" şeklinde konuştu.