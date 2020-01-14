Sumudica: Zor bir maraton başlıyor

ekiz günlük Antalya kampını'ın güçlü temsilcisi'le oynadığı hazırlık maçı ile tamamlayan'nde keyifler yerinde.Kampın çok verimli geçtiğini teknik direktörifadelerini kullandı.Ligin ikinci yarısında zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini belirten Sumudica,dedi.Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcusu'e yükselen yeni bir takım olarak ilk yarının zor geçeceğini bildiklerini ifade etti. Güray,dedi.Vural,şeklinde konuştu.diye sözlerini sürdüren Vural,Gönül ister ki burada futbolu bırakabileyim. Şu andakihedefim Süper Lig'de kalıp daim olmak" dedi.GÜRAY Vural, "Fenerbahçe maçını evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği de olacaktır. İnşallah gönül ister ki stadı tamamen dolduralım. Taraftar olarak üst seviyeyi yakaladık. Fenerbahçe maçında takımın onlara çok ihtiyacı var. Ben olmayacağım. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı oynamak bana nasip olmadı. İlk maçta sakattım, ikinci maçta cezalıyım" şeklinde konuştu.

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