Ulusal Karate Kurtuluş Kupası nefesleri kesti

BUGÜN NELER OLDU

dana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen'na 75 ilden 4 bin sporcu katıldı'nda gerçekleştirilen organizasyonda etkinliğin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.EMRAH Sancar, geleneğine, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğini yakalayan nesillerin yetişmesi için spor, sanat ve zeka oyunları gibi her türlü etkinliği vakıf bünyesinde gerçekleştirdiklerini ve bu tür organizasyonları her daim desteklediklerini kaydetti.Üç gün süren organizasyonda kumite, kata, erkekler takım ve kadınlar takım kategorilerinde 75 ilden yaklaşık 4 bin sporcu kıyasıya mücadele etti.