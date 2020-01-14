Üniversitede nesnelerin interneti irdelendi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü ile Center of Excellence'e bağlı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi işbirliği ile "Nesnelerin İnterneti" konulu seminer düzenlendi. Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ile ComTech şirketi sahibi Telekomünikasyon Mühendisi Hilmi Kansu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Nesnelerin İnternetini oluşturan ana öğelere değinilerek başlıca kullanım alanlarından bahsedildi. Seminerin açılışında konuşan Prof. Dr. Nadire Çavuş, özellikle son yıllarda Nesnelerin İnterneti sektöründe yaşanılan hızlı değişim ve gelişimin neticesinde bu alana talebin günden güne arttığına vurgu yaparak, Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile akıllı sınıflar, akıllı kampüs, akıllı şehir yani akıllı sistemler ile insan hayatının ne kadar kolaylaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Çavuş, Nesnelerin İnterneti olarak isimlendirilen teknolojinin tarihi gelişimini de öğrencilerle paylaştı.