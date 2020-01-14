Ustalardan Öğreniyorum Projesi’yle katkı sağladılar

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, derste yapımını öğrendikleri sabun ve kolonyayı, kurdukları atölyede okullarının ismini taşıyan markayla üretiyor. İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri, kozmetik dersinde "Ustalardan Öğreniyorum Projesi" kapsamında okula davet ettikleri ustalardan, defne yaprağından sabun, limon ve nar gibi ürünlerden de kolonya yapmayı öğrendi.Yaklaşık bir yıl boyunca farklı yöntemlerle bu ürünleri geliştiren öğrenciler, öğretmenlerinin de girişimiyle ürünlerini pazarlamaya karar verdi. Okulda kurdukları atölyede, haftanın belirli günleri sabun ve kolonya yapan öğrenciler, bunları paketleyip satışa hazır hale getirdi. Öğrenciler, "İskenderun Barbaros MTAL" markasını taşıyan sabun ve kolonyalarını satarak ham madde alımının yanı sıra okullarının diğer giderlerine de katkı sağlıyor. Okul Müdürü Fatma Dursun, bu projeye, öğrencilere meslek kazandırmak amacıyla başladıklarını söyledi. Kozmetik dersini bu şekilde değerlendirdiklerini belirten Dursun, öğrencilerin emeğiyle okul içerisine atölye kurduklarını ifade etti. Marka başvurularını tamamladıktan sonra üretime geçtiklerini anlatan Dursun, "Hem öğrencilerimizi desteklemek hem de üretime dahil etmek adına bu ürünleri üretmeye başladık" dedi.Dursun, "Bizim için en önemli kısmı, geçmişten gelen değerlerimizi bugüne yansıtmak. Bunu gerçekleştirebildik. Önemli bir nokta da öğrencilerimiz mezun olduktan sonrada iş yeri açma belgesi alıyorlar. Bu tür ürünleri üretirlerse piyasa içerisine sunabilecek işletmeler kurabilirler" dedi. Dursun, öğrencileriyle 2 binin üzerinde kolonya, 4 bin civarında sabun yaptıklarını, üretiminin artarak devam ettiğini aktardı.

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