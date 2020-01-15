Alin Toşca: Türkiye güçlü ve zor bir lig

BUGÜN NELER OLDU

İLK yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Gaziantep FK'nın Rumen futbolcusu Alin Toşca özel açıklamalarda bulundu. Toşca,ifadelerini kullandı.Türkiye'de takımların çok iyi olduğunu ve taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyen Toşca, "Takımlar çok fazla taraftara sahip. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Taraftarlar ateşli, statlar çok güzel, takım kadroları çok iyi, güçlü ve zor bir lig. Bu ligde oynamaktan dolayı mutluyum" dedi. Toşca,şeklinde konuştu.