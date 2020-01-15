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Alin Toşca: Türkiye güçlü ve zor bir lig

FK’nin istikrarlı ismi, “Sakatlık yaşamadım, kart görmedim. Bu zor ligde takım olarak bence başarılıyız” dedi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Alin Toşca: Türkiye güçlü ve zor bir lig
İLK yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Gaziantep FK'nın Rumen futbolcusu Alin Toşca özel açıklamalarda bulundu. Toşca, "Takımım adına çok mutluyum. İyi bir yolda gidiyoruz ve bu şekilde gidersek ligi iyi bir noktada bitireceğiz. Kendim adına da çok mutluyum. İyi ve sağlıklı bir sezon geçirdim. Sakatlık yaşamadım, kart görmedim, 17 maçın tamamında oynadım. Kendimi ve takımı başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇOK İYİ
Türkiye'de takımların çok iyi olduğunu ve taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyen Toşca, "Takımlar çok fazla taraftara sahip. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Taraftarlar ateşli, statlar çok güzel, takım kadroları çok iyi, güçlü ve zor bir lig. Bu ligde oynamaktan dolayı mutluyum" dedi. Toşca, "Gaziantep taraftarı da çok iyi. Bize itici kuvvet olarak yardımcı oluyorlar. Takımım adına gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.
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Alin Toşca: Türkiye güçlü ve zor bir lig
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