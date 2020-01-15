Alzheimer hastaları müzik ile moral buldu

BUGÜN NELER OLDU

ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara konser verdi. Huzurevi sakinleri, keyif dolu anlar yaşadı. Gönüllü olarak konserler veren Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Yenişehir İlçesindeki Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. 40 kişilik koro ekibinin şarkıları ile merkezde coşkulu anlar yaşandı. Merkezde kalan yaşlıların ailelerinin de eşlik ettiği konserde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Konserin ardından açıklama yapan Baran, "Müzik inanılmaz bir iletişim, etkileşim ve bugün burada bunun örneğini yaşadık. Büyüklerimizle çok kıymetli anlar geçirdik" dedi. Baran, "İyilik Korosu olarak birçok noktaya iyilik götürmeye çalışıyoruz ve tamamen gönüllü görmüş olduğunuz sanatçılarımızla birçok noktaya temas etmek istiyoruz. Önce şehrimizde, büyük ölçekte ülkemizde belki sonra dünyada müziği güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz iyilik akademisi oluşturduk" diye konuştu.