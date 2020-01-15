Çağ’ın perileri şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

ağ Koleji Lise Kız Basketbol Takımı Genç Kızlar (A) Basketbol Mersin İl Birinciliği Kategorisini namağlup tamamlayarak şampiyon oldu ve grup birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı.Final mücadelesine etkili başlayan Çağlı periler, üst üste bulduğu sayılarla rakibini 92-23 yenerek şampiyonluğu elde etti. Daha önce de Mersin birinciliği ve ikinciliği bulunan Çağ Koleji Kız Basketbol Takımı, üç yıldır Çağ Koleji'nin uluslararası standartlardaki sahasında uzman antrenör ve kondisyonerlerle disiplinli çalışmalarının karşılığını aldı.Turnuva sonrası sporcuları kutlayan Çağ Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sarı ve Lise Müdürü Seyyal Cengiz, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında, sportif aktivitelerdeki başarıları da bizleri son derece memnun ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Başarımız 2020'de de tüm hızıyla devam edecek" dedi.