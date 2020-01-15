Gültak, Pırlak çiftinin mutluluğunu paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında, 11 yılın ardından çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu. Bu yılın başında hayata geçen sosyal proje sayesinde, sadece iki hafta içinde 30 aileye ulaşıldı, mutluluklarına ortak olundu. Başkan Gültak da bebek sahibi olan aileleri zaman zaman ziyaret ediyor, anne-babaların sevinç ve heyecanına ortak oluyor. Gültak, son olarak gördükleri tedavi sonucu, evliliklerinin üzerinden geçen 11 yılın ardından ilk kez çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini, Huzurkent Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Pırlak çiftinin, 'Sadullah İlker' adını verdiği henüz 12 günlük minik bebeği, "Arkadaş, dünyaya hoş geldin" diyerek selamlayan Başkan Gültak, ardından bebeği kucağına aldı ve bir süre sevdi.