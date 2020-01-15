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hastalıkları kontrol altına alınıyor

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kalp damar hastalıkları kontrol altına alınıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını bu nedenle düzenli aralıklarla yaptırılacak kalp check-up'ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunların önlenebileceğini ifade etti. Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Düzenli check- up yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Günsel, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.
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Kalp damar hastalıkları kontrol altına alınıyor
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