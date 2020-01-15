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Kazan dairesinde 5 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kazan dairesinde patlama 5 yaralı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 70. yıl Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde klima tamiratı yapmakta olan Hüseyin Aydın (49), Hakkı Gökbük (47), Bülent Çamlı(44), Ömer Yıldırım(46) ve Mehmet Sümer(35) adlı teknik servis personeli yaralandı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen patlamanın hastanenin ana bina kazan dairesinde teknik personel klima tamiratı yaparken, dış ünite kompresöründeki gaz patlaması sonucu kazan dairesinde şiddetli patlama meydana geldi. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, patlamanın olduğu yerde inceleme ytaparak yetkililerden bilgi aldı ve hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Kazan dairesinde patlama 5 yaralı
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