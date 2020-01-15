Melih ABİ: Salı pazarı Dağlıoğlu Mahallesi’nin yolunu kapatıyor

Dağlıoğlu Mahallesi'nde Salı pazarı var.Ama orada trafik çorba gibi.Gelişi güzel yapılan parklar trafiği felç ediyor.Fotoğraf zaten her şeyi anlatıyor.Soldan gitmesi gereken araç sağdan, sağdan gitmesi gereken araç soldan gidiyor.Cadde yoğun.Kontrol yok!Esnaf şikayetçi, araç kullananlar da.Salı Pazarı yolu bu hale getiriyor.Burası kapalı bir pazar.Park edecek yerler de bulunuyor.Ama gelenler yolu işgal ediyor. Toplu taşıma araçları geçemiyor, dolmuşçular da.En azından pazar olduğu gün zabıta gelsin bu duruma çözüm bulsun.Başkan bak şu işe...hırsızları her şeyi çalıyor.Rögar kapaklarını bile.Demir para ediyor diye çaldığı kapağın yeri çukur kalmasını umursamıyor hırsızlar...El insaf yani...Araç sürücüsü oraya düştüğünde çekeceği sıkıntıyı düşünmez misin alçak herif?Aracın alt tarafı darmadağın olur.Hatta sürücü dikkat etmezse takla bile atabilir.Demir rögarı kilitlemek mi lazım nedir?Bunların önüne geçebilmek için!Geçtiğimiz günlerde yine bir rögar kapağı çalınmış.Allah'tan iki üç çocuk tehlikeyi fark edip çukurun etrafını taşla çevirmişler.Sürücüler de dikkat edip içine düşmemiş.

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