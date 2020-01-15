Prematüre bebek taburcu edildi

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6 aylık 640 gram dünyaya gelen ve 117 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan İsmail, kep ve cübbe giydirilerek taburcu edildi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019-2020 yılları arasında Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi göre 500 bebekten 100'ü prematüre olarak dünyaya geldi. Burada dünyaya gelen ve tedavileri yapılan prematüre bebekler sağlıklarına kavuşmalarının ardından, cübbe ve kep giydirilerek hastaneden taburcu ediliyor. Bedriye ve Ömer Şen çiftinin ilk bebekleri olan ve 6 aylıkken 640 gram olarak dünyaya gelen ve 177 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veren İsmail Şen sağlığına kavuşarak cübbe ve keple taburcu edilen bebeklerden biri oldu.