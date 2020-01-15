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Scopus ödülü Prof. Dr. Ashyralyev’e verildi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Scopus Kazakistan ödülü Prof. Dr. Ashyralyev’e verildi
YAKIN Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev'e, Uygulamalı Matematik ve Analiz alanında yazdığı makalelerle matematik alanına yaptığı katkılardan dolayı "Scopus Kazakistan 2019" ödülü verildi. "Scopus" tarafından 2019 yılında Orta Asya'da yayınlanan en iyi makalelere verilen ödül töreninde Kazakistan'dan aday gösterilen Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev, 2016-2019 yılları arasında Scopus veri tabanında yer alan akademik çalışmalarından dolayı "Scopus Kazakistan 2019" ödülüne layık görüldü. Dünyadaki bilim insanlarının başarılarını onurlandıran prestijli bir uluslararası ödül olan Scopus Ödülü, bilimin gelişimine olağanüstü katkılarından ötürü veriliyor.
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Scopus Kazakistan ödülü Prof. Dr. Ashyralyev’e verildi
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