SECURITAS Defi Ligi’nin şampiyonlarına ödül

dana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) 2019 Defi Ligi'nin şampiyonlarına ve dereceye giren sporcularına kupaları ve ödülleri törenle verildi.Farklı yaş grupları ve farklı tenis deneyimlerinde erkeklerde 120, kadınlarda 50 tenisçinin ligdeki yerleri kurayla belirlendi. Yoğun ilgi gören SECURITAS ATDSK 2019 Defi Ligi, 170 sporcunun yoğun tempoda maçlar yapmasıyla tenis şölenine dönüştü.Günde 7 maçın oynandığı lig, sıralamaya göre erkeklerde 32, kadınlarda 16'lı ana tablo maçlarıyla noktalandı.İlk üç dereceye giren tenisçilere kupaları ve ödülleri törenle verildi. Kulüp başkanı Ali Refah Keskin, Defi Ligin üyeleri kaynaştırması ve kulüpteki aile ortamına katkı anlamında en büyük yatırım olarak gördüklerini, ligin 2020'de de devam edeceğini söyledi.

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