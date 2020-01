THY miniklerin gönüllerine uçtu

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında havacılık alanındaki meslekler öğrencilere tanıtılıyor.Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amacıyla 21 ilde gerçekleştirilecek eğitimin 16 Ocak'ta tamamlanacağı belirtildi. Programın Kahramanmaraş ayağı, merkez Dulkadiroğlu ilçesi 5 Nisan İlkokulunda yapıldı. THY personeli, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, çocukların havacılık mesleğiyle ilgili bilgi almalarına katkı sağlayan programa emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz her kurumumuzla gurur duyuyoruz. Dünyanın her tarafında göğsümüzü kabartan, ülkemizin bir markası var. Türk Hava Yolları hakikaten, tartışmasız bir inci ve bir numaradır" diye konuştu.Pilot Serhat Furkan Menteş ise pilot olmak isteyenlerin öncelikle üniversite eğitimi almaları gerektiğini belirterek, "İyi derecede İngilizce de bilmeniz gerekiyor. Sağlığınıza her zaman dikkat etmeniz, yararlı besinler tüketmeniz, sıkı çalışmanız gerekir. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra THY Uçuş Akademisi sınavına hazırlanıp, burslu olarak pilotaj eğitimi alabilirsiniz" dedi.Kabin memuru Sevil Çakır da mesleğinin detaylarını ve uçak içerisinde neler yaptıklarını öğrenciler ile paylaştı. En önemli görevlerinin yolcuları gidecekleri yere güvenli şekilde ulaştırmak olduğunu anlatan Çakır, "Uçakta ilk yardım görevimiz var. Bunların eğitimlerini alıyoruz. Çok yükseklerde uçuyoruz ve yolcularımız hastalanabiliyor. Yukarıda bazen doktor, bazen hemşire oluyoruz" dedi.

