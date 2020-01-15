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Vali Demirtaş nikah şahidi oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Vali Demirtaş nikah şahidi oldu
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Piyade Onbaşı Muhammet Koç'un amcası Osman Koç'un düğün törenine katıldı. Kadriye Yaman ile hayatını birleştiren Osman Koç'un nikah şahitliğini üstlenen Vali Demirtaş "Gençlerimizin mutluluklarının daim olmasını temenni ediyorum. Huzurlu, sağlıklı ve bir ömür boyu sürecek bir evlilik hayatı diliyorum." dedi. Şehit Piyade Onbaşı Muhammet Koç'u da rahmetle andıklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzun milletçe farkındayız. Ülkemizin her bir köşesinde kahramanca mücadele ederek vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.
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Vali Demirtaş nikah şahidi oldu
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