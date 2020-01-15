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FF 1. Lig'in ara transfer döneminde en çok ismi kadrosuna katan takımların başında gelen Adana Demirspor'da yıldız yağmuru devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip Erkan Zengin, kaleci Muhammed Şengezer, Pa Amat Dibba, Ibrahima Kone, Hasan Kılıç'ın ardından aylardır peşinde koştuğu forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti.
34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile Antalya'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
HOCAYA VE TAKIMA GÜVENİYORUM
Takımın Belek'teki kampına katılan Mehmet Akyüz, "İnşallah iki taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak"
diye konuştu. Kadroya çok önemli isimleri kattıklarını belirten başkan Sancak, "Son olarak Türk futbolunun ve Denizlispor'un yıldızı Mehmet Akyüz'ü transfer ettik. İkinci yarıda güzel işlerin altına imza atacağız. Bu konuda attığımız adımlarla hedefimizi belirledik. Teknik direktörümüz Uğur Tütüneker ve takıma güveniyoruz" dedi.