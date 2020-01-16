15 yaşındaki çocuğu öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

önce ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden Gaziantep'e taşınan 15 yaşındaki çocuk komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Beritan Demir, annesi Emine Demir ile birlikte 6 ay önce Gaziantep'in Kocatepe mahallesinde yaşayan ağabeylerinin yanına taşındı. Ağabeyleri gibi bir ayakkabı imalathanesinde iş bulan Beritan Demir, işe başlamasına bir gün kala gece kendisin telefonla arayan komşusu Mehmet Emin A. İle buluşmak için annesinden izin alarak dışarı çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra da ailesini arayan polis, oğullarının yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Haberin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine giden aileye Beritan'ın ameliyata alındığını söylendi. 15 yaşındaki Beritan'ın ameliyattan çıkmasını bekleyen aile gece geç saatlerde gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Beritan'ın ayağından bıçakla yaralandığı belirlenirken, cenaze otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine Yolgeçer Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis, Beritan'ı çağıran arkadaşı M.E.A.'yı gözaltına aldı.