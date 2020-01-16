Baba ve çocuklarına müebbet verildi

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Elbistan ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski muhtarı ilçe merkezinde öldüren baba ve çocuklarına müebbet hapis cezası verildi. 10 Ekim 2018 tarihinde Afşin'de kent meydanında eski muhtar Habip Yılmaz'ı (46) öldürmek suçundan yargılanan Cuma Torun (59) ile oğulları Aydoğan (32) ve Özkan Torun (27) Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aydoğan ve Özkan Torun kardeşler ile tutuksuz yargılanan baba Cuma Torun ve taraf avukatları ile aileleri katıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklar, olayda kendilerini korumaya çalıştıklarını ve adalete güvendiklerini söyledi. Görülen davanın sonunda mahkeme heyeti sanıklara iştirakle cinayetten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Özkan Torun'a ayrıca adam öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyetinin verdiği cezanın ardından tutuksuz yargılanan baba Cuma Torun'da tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.